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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 12:44 BJT

〔中国新债〕招商证券周五将招标发行20亿元短期融资券,期限三个月

路透北京10月30日电---中国招商证券股份有限公司(600999.SS)周二公告称,将于周五(11月2日)
招标发行今年第四期20亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

  具体条款如下:

  发行人    发行额度  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 招商证券       86       20       3    11/2招标      工商银行     AAA       11/5       11/6  
 (600999.SS)                                         农业银行等
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  在发行多期短期融资券后,招商证券试图成为首家通过公司债融资的券商.在目前越来越多
创新业务推出或即将推出之际,国内券商多渠道储备更多资金已成趋势.[ID:nSB2053585](完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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