〔中国汇市〕人民币兑美元早盘微跌,中间价走弱及月末购汇因素带动

* 人民币兑美元早盘微跌

* 月末购汇盘稍多,市场交投仍显谨慎

* 中间价小幅走弱,终结此前三天升势

* 市场静待央行进一步指引

路透北京10月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘略跌,市场交投相对谨慎.月末照例出现部分购汇盘,且中间价走弱为即期汇价提供指引.

交易员称,今日中间价终结此前连续三日升势,令市场揣测央行放任人民币升值的信号或生变,不过市场情绪仍相对谨慎,期待后几天央行中间价的更多指引.

"(美元/人民币)中间价往上一些,加上月末会有一些购汇发生....的确也看到有比较大比较明显的购汇出现."上海一大型银行交易员称.

北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.2460元,上日收报6.2436元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3028元,上日中间价为6.2992元.

交易员并称,今日市场参与者的积极性不高,都在等待方向,交易相对谨慎.

"今后大家更多的是观望,看一下今天中间价的反弹是不是会持续下去,是不是有趋势性的方向出来,也要看美元的状况,大家比较谨慎."上海一外资行交易员称.

亦有交易员指出,目前人民币的走势跟国际美元的走势不是那么紧密,而与政治因素更贴近,可能要等11月初美国大选以及十八大以后,人民币的走势和方向才会出来.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.5%,上周四更是以日间波幅上限作收并创历史新高,上周五和本周一均在盘中创出历史新高,目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国国家外汇管理局周五公布,2012年三季度中国资本和金融项目逆差为710亿美元,为连续第二个季度出现逆差.不过权威人士解释称,这是因为在外汇储备规模稳定的情况下,国内外汇资产继续由央行转向企业个人,藏汇于民效应继续显现.[ID:nSB2070895]

东京汇市欧元兑美元EUR=报1.2903,周一陷于窄幅区间1.2885/1.2944内且交投清淡,因美国市场受飓风桑迪影响大多休市.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3595/25,上日尾盘为6.3585.

北京时间12:25,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2470/00元,上一交易日尾盘报6.2436元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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