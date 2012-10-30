版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 12:50 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元:20日移动均线切入位1.2570为关键支撑

0425GMT * 澳元/新西兰元昨天日线呈内包型态,亚洲时段限于窄幅区间 * 由于关注日本央行会议,市场表现淡静 * 无重要经济数据公布,盘整行情主导市场 * 上周低位1.2585和高位1.2700分别为支撑位和阻力位 * 技术图表显示澳元/新西兰元可能测试下档 * 浏览相关图表:(link.reuters.com/cer63t) (完) --编译 白云; 审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐