〔表格〕德国10月经季节调整的失业人口增加2万人,失业率为6.9%

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林10月30日电---德国联邦劳工局周二公布:
* 德国10月经季节调整的失业人口增加20,000人,至293.7万人
* 10月经季节调整的失业率为6.9%,9月修正后为6.9%
* 10月未经调整的失业人口降至275.3万人,9月为278.8万
德国联邦劳工局称经济疲软当前影响劳工市场,但市场整体仍保持"强劲".
以下为详细数据:
德国失业人口
12年10月 12年9月 11年10月
变化(人,经季节调整) +20,000 +12,000 +1,000
数量(百万人,经季节调整) 2.937 2.917 2.923
失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.9
变化(人,未经季节调整) -35,000 -117,000 -59,000
数量(百万人,未经季节调整) 2.753 2.788 2.737
失业率(未经季节调整%) 6.5 6.5 6.5
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)
--编译 田建华;审校 白云
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。