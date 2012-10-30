〔表格〕德国10月经季节调整的失业人口增加2万人,失业率为6.9%

路透柏林10月30日电---德国联邦劳工局周二公布:

* 德国10月经季节调整的失业人口增加20,000人,至293.7万人

* 10月经季节调整的失业率为6.9%,9月修正后为6.9%

* 10月未经调整的失业人口降至275.3万人,9月为278.8万

德国联邦劳工局称经济疲软当前影响劳工市场,但市场整体仍保持"强劲".

以下为详细数据:

德国失业人口

12年10月 12年9月 11年10月

变化(人,经季节调整) +20,000 +12,000 +1,000

数量(百万人,经季节调整) 2.937 2.917 2.923

失业率(经季节调整%) 6.9 6.9 6.9

变化(人,未经季节调整) -35,000 -117,000 -59,000

数量(百万人,未经季节调整) 2.753 2.788 2.737

失业率(未经季节调整%) 6.5 6.5 6.5

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