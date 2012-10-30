〔表格〕欧元区10月经济景气指数降至84.5,路透预估为84.0

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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路透布鲁塞尔10月30日电---欧盟执委会周二公布的欧元区10月经济景气调查报告显示:
* 欧元区10月经济景气指数降至84.5(路透预估为84.0),9月修正后为85.2
* 欧元区10月企业景气指数为负1.62(路透预估为负1.40),9月为负1.34
* 欧元区10月工业景气指数为负18.0,9月修正后为负15.9
* 欧元区10月服务业景气指数为负12.1,9月修正后为负11.9
* 欧元区10月消费者信心指数为负25.7,9月为负25.9
* 欧元区10月消费者通胀预期指数为26.9,9月为28.1
以下为调查结果概要:
欧元区:
10月 9月 8月
经济景气 84.5 85.2 86.1
-工业景气 -18.0 -15.9 -15.4
-服务业景气 -12.1 -11.9 -10.8
-消费者信心 -25.7 -25.9 -24.6
-零售贸易景气 -17.4 -18.5 -17.2
-建筑业景气 -33.0 -31.7 -33.1
-消费者通胀预期 26.9 28.1 26.1
-企业景气 -1.62 -1.34 -1.18 (完)
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--编译 孙茉莉;审校 王冠中
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