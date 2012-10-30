〔表格〕欧元区10月经济景气指数降至84.5,路透预估为84.0

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位

路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。