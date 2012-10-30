〔日本债市〕五年期公债收益率跌至近三个月低点0.180%

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透东京10月30日电---日本五年期公债收益率(殖利率)周二跌至近三个月低点,交易商静待日本央行会议结果,预计该央行将进一步放松政策.
五年期公债收益率JP5YTN=JBTC跌0.5个基点至0.180%,触及8月9日以来最低位.(完)
--编译 张荻;审校 于春红
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