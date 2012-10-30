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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 13:11 BJT

〔日本债市〕五年期公债收益率跌至近三个月低点0.180%

路透东京10月30日电---日本五年期公债收益率(殖利率)周二跌至近三个月低点,交易商静待日本央行会议结果,预计该央行将进一步放松政策.

五年期公债收益率JP5YTN=JBTC跌0.5个基点至0.180%,触及8月9日以来最低位.(完)

--编译 张荻;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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