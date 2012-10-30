瞄准权贵 印度反腐斗士震撼该国政界

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里10月30日电(记者 Ross Colvin/John Chalmers)---在新德里某郊区一间破旧的屋子里，一名性情温和的前税务官凯吉利瓦尔(Arvind Kejriwal)发起了一连串针对印度权贵的腐败指控，震撼了印度政界。

紧接着，凯吉利瓦尔公开指控国大党主席索尼娅·甘地(Sonia Gandhi)的女婿涉嫌非法交易。

印度民众对该国政治家、政府和企业中根深蒂固的腐败行为深恶痛绝，但即便愤恨，却常常忍耐，很少有人以公开方式对抗。凯吉利瓦尔的指控正是希望利用民众的这种愤怒情绪。

凯吉利瓦尔在一间简陋的办公室接受路透采访时表示：“我们的目的是告诉民众，每个政治党派都腐败。他们相互勾结，相互保护。”

尽管他的指控尚未引发任何正式调查，但他将矛头对准高层人士的举动是前所未有的。

反腐败活动人士过去曾敦促政府出台更严格的反腐败法令，但没有指名道姓、口诛笔伐。即便互相敌对的党派也避免进行个人攻击。

据透明国际(Transparency International)数据，印度人认为政党才是该国最腐败的机构。由国家选举观察(National Election

Watch)近期对上院议员的调查显示，他们的平均净资产约为230万美元，而议员一个月的收入约为900美元。

凯吉利瓦尔的这场反腐败斗争已持续十年之久，但在2010年才开始重拳出击。

他是印度反腐败(India Against Corruption)运动的发起者之一。这场运动由现年75岁的资深社会活动人士安纳·哈扎尔(Anna Hazare)领导。哈扎尔在去年发起的绝食抗议获得了无数印度中产阶级的支持。

腐败是印度日常生活的一部分，小到为接入天然气、获得护照或逃脱交通违章，大到涉及数十亿美元的丑闻。

哈扎尔的反腐运动归于失败，但凯吉利瓦尔针对高层人士的行动却将他置于聚光灯下。

批评人士认为他是个政治机会主义者，但承认他巧妙利用媒体，特别是电视，扩大了反腐运动声势。

政治评论人士Swapan Dasgupta表示：“他震撼了印度体制。但能否会导致体制的净化，我不知道。”（完）