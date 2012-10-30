〔澳洲股市〕小幅收高,维珍澳洲航空大涨

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透墨尔本10月30日电---澳洲股市周二小幅收高0.2%,受助于投资者买入防御类股,不过市场缺乏大方向,因美国股市因飓风桑迪(Sandy)来袭至少休市两天.
澳洲第二大航空公司维珍澳洲航空(Virgin Australia Holdings Ltd)(VAH.AX)跳升5.4%,此前该公司称,新加坡航空(SIAL.SI)将出资1.05亿澳元购买其10%股份,助其与澳洲航空(QAN.AX)竞争.
维珍还计划收购地区性航空公司Skywest
SXR.AX的消息,推升后者股价大涨57%.
澳股指标S&P/ASX 200指数上涨8.8点,收于4,485.7点.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100