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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:04 BJT

〔澳洲股市〕小幅收高,维珍澳洲航空大涨

路透墨尔本10月30日电---澳洲股市周二小幅收高0.2%,受助于投资者买入防御类股,不过市场缺乏大方向,因美国股市因飓风桑迪(Sandy)来袭至少休市两天.

澳洲第二大航空公司维珍澳洲航空(Virgin Australia Holdings Ltd)(VAH.AX)跳升5.4%,此前该公司称,新加坡航空(SIAL.SI)将出资1.05亿澳元购买其10%股份,助其与澳洲航空(QAN.AX)竞争.

维珍还计划收购地区性航空公司Skywest

SXR.AX的消息,推升后者股价大涨57%.

澳股指标S&P/ASX 200指数上涨8.8点,收于4,485.7点.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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