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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:03 BJT

〔中国新债〕华能国际下周二将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月30日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)
周二公告称,将于下周二(11月6日)簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  华能国际    50        50       12   11/6簿记建档  建设银行     AAA      11/7      11/8
  (600011.SS)(0902.HK) 
=============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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