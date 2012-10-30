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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 14:33 BJT

〔日股业绩〕日立制作所第二季营运获利低于预期,受中国和欧洲情势拖累

路透东京10月30日电---日本日立制作所(6501.T)周二公布7-9月营运获利低于预期,较上年同期下降15.4%,因其在中国营收下降,而且欧洲复苏放慢.

该公司第二季获利为1,000.3亿日圆(合12.5亿美元),低于汤森路透I/B/E/S调查四位分析师预计的1,085亿日圆.

日立制作所维持截至明年3月31日的全年营运获利预估为4,800亿日圆,略低于汤森路透I/B/E/S调查20位分析师平均预计的4,883亿日圆.

日立第二季集团税前获利673.9亿日圆,同比降26.6%；第二季净利较上年同期下滑51.9%,至231.1亿日圆.(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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