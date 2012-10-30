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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在日本央行决议公布后保持稳定

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* 澳元/美元持稳,尽管日本金融市场在日本央行政策会议结束后出现动荡

* 日本央行公布的资产购买规模低于市场预期,(再次)令市场失望

* 日经指数由先前小涨转跌,下跌1.0%

* 澳元/日圆则受到日本央行声明的支撑,澳元/美元在阻力位1.0350下方显现韧性

* 市场需要逐步完全消化日本央行的政策决定,会有一些滞后反应. (完)

--编译 高琦; 审校 王兴亚

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