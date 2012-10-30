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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕收高,本地机构的逢低买盘扶助大型股

路透首尔10月30日电---韩国股市周二微幅收高,因本地机构的逢低买盘扶助大型股,汽车类股成为最大受益者.

起亚汽车(000270.KS)攀升2.3%,受穆迪上调评级推升.穆迪周二并上调现代汽车(005380.KS)评级,助其股价收高2.5%.

韩国股市综合股价指数.KS11收涨0.43%至1,899.58点,脱离上周五触及的七周低位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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