越南副外长称中国反对开始南中国海“行为准则”多边谈判

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路透泰国芭提雅10月29日电（记者 Paul Carsten）---东南亚官员周一称，中国在阻止南中国海“行为准则”多边谈判的启动，要达成协议或许还需数年。

越南副外长Pham Quang Vinh在泰国芭提雅岛举行的区域会议上称，南中国海争端短期内无希望解决。

“东盟认为现在是启动尽快达成行为准则谈判的时候了，”Pham表示，但指出中国予以抵制。

中国反对南中国海多边行为准则提议，倾向于同各个国家单独谈判解决争端。

泰国外交部官员Sihasak Phuangketkeow对记者表示，要达成正式的行为准则，或许还需要两年时间。

澳大利亚新南威尔士大学的Carl Thayer认为，中国换届彻底完成前，不大可能在行为准则问题上作出任何决定。（完）