越南副外长称中国反对开始南中国海“行为准则”多边谈判

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透泰国芭提雅10月29日电（记者 Paul Carsten）---东南亚官员周一称，中国在阻止南中国海“行为准则”多边谈判的启动，要达成协议或许还需数年。
越南副外长Pham Quang Vinh在泰国芭提雅岛举行的区域会议上称，南中国海争端短期内无希望解决。
“东盟认为现在是启动尽快达成行为准则谈判的时候了，”Pham表示，但指出中国予以抵制。
中国反对南中国海多边行为准则提议，倾向于同各个国家单独谈判解决争端。
泰国外交部官员Sihasak Phuangketkeow对记者表示，要达成正式的行为准则，或许还需要两年时间。
澳大利亚新南威尔士大学的Carl Thayer认为，中国换届彻底完成前，不大可能在行为准则问题上作出任何决定。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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