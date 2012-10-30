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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:25 BJT

〔日本股市〕下跌1%创两周收盘低点,此前日本央行放宽货币政策

路透东京10月30日电---日本股市日经指数周二收低1%至两周收盘低点,此前日本央行一如外界普遍预期宣布放宽货币政策,将资产购买与贷款计划的规模扩大11万亿(兆)日圆(1,380亿美元).

日经指数.N225收跌87.36点至8,841.98点,在日本央行声明公布前一度攀升0.4%.央行在股市即将收市前公布了声明.周二的跌幅令股指跌穿位于8,843.70点的25日移动均线切入位.

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