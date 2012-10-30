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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:05 BJT

〔欧股业绩〕德意志银行第三季税前获利增至11亿欧元,因金融市场反弹

路透法兰克福10月30日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二公布,第三季税前获利增至11亿欧元(合14.2亿美元),得益于该投行的销售及交易同比激增67%.

该行联席执行长Anshu Jain在9月底时向投资者表示,德银第三季表现"非常强劲".

路透访问九家银行和券商的平均预估显示,德银第三季税前获利料为增长13%,至10.6亿欧元.(完)

--编译 肖群英;审校 李婷仪/于春红

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