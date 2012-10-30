〔日本央行〕央行半年度展望报告调降经济和物价预估

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透东京10月30日电---日本央行周二发布半年度展望报告,下调了对经济与物价的预估.报告称:
* 日本2014/15财年GDP料增长0.6%;2013/14财年GDP料增长1.6%
* 2012/13财年GDP料增长1.5%(7月预估为成长2.2%)
* 日本经济或恢复温和复苏,因全球经济成长自下滑中回升,必须警惕海外经济体增速长时期放缓的风险
* 2014财年日本CPI涨幅可能稳步达到1%;2014/15财年核心CPI料增长0.8%
* 2013/14财年核心CPI料增长0.4%(7月时预估为增长0.7%);2012/13财年核心CPI料下滑0.1%(7月时预估为增长0.2%)(完)
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