版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 14:55 BJT

〔日本央行〕央行半年度展望报告调降经济和物价预估

路透东京10月30日电---日本央行周二发布半年度展望报告,下调了对经济与物价的预估.报告称:

* 日本2014/15财年GDP料增长0.6%;2013/14财年GDP料增长1.6%

* 2012/13财年GDP料增长1.5%(7月预估为成长2.2%)

* 日本经济或恢复温和复苏,因全球经济成长自下滑中回升,必须警惕海外经济体增速长时期放缓的风险

* 2014财年日本CPI涨幅可能稳步达到1%;2014/15财年核心CPI料增长0.8%

* 2013/14财年核心CPI料增长0.4%(7月时预估为增长0.7%);2012/13财年核心CPI料下滑0.1%(7月时预估为增长0.2%)(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐