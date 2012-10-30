〔中国股市〕沪综指微幅收升,做多动能缺乏短线继续维持弱势格局

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透北京10月30日电---中国股市沪综指周二维持窄幅震荡,终盘微幅收升.分析人士指出,市场仍处于谨慎观望中,虽然18大前仍有维稳要求,但做多动能缺乏,大盘反弹回升备显艰难,短线料将继续维持弱势下探格局.
沪综指.SSEC收报2,062.347点,涨3.404点,或0.17%,昨日该股指创下逾一个月收盘低位.上海A股今日成交427亿元人民币,上日为390亿元.
"目前市场处在谨慎观望、边走边看的过程中,政策面等均缺乏亮点,...虽然十八大前跌破2,000点的可能性不大,不过会后则有可能跌破,因年底资金面紧张,市场又没有新的亮点,个股亦很难操作."申银万国证券分析师钱启敏分析称.
他并指出,短线市场调整压力加大,本周是三季报的最后披露期,且大小非解禁超过600亿元,上周场内资金又持续流出,均拖累大盘有持续探底要求.
此前有媒体报导,中国人寿(601628.SS)近日正在赎回其200亿元指数基金,不过仅限于被动指数基金,而增强指数、量化基金、ETF等工具型产品则不在赎回清单之列.
用友软件(600588.SS)收报跌停至12.3元.其报告显示,三季度单季公司营收同比下降4.3%,净利润同比大降313%.
沪深300指数.CSI300收高0.18%,报2,239.882点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,243.8点,涨0.19%,成交量为472,118手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100