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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:40 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--10月30日

路透上海10月30日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                                实际值
              2012年                      2012年                                   2012年9月/2011年全年

  国内生产     7.5%              *7.8%/交行首席经济学家连平/12年10月                    7.4%/9.3%
  总值(GDP)                      *略高于7.5%/国研中心宏观部部长余斌/10月          (7.4%为2012年三季度数据)  
                                  7.7%/世界银行/10月
                                  7.7%/亚洲开发银行/10月 
                                  7.8%/IMF/10月
                                  8%左右/中国银行/9月                               
                                  7.7%-7.8%/国家信息中心经济预测部范剑平/12年9月 
                                  7.6%/中金公司/9月
                                  7.6%/摩根大通/9月                               
                                  8%/汇丰银行/12年8月                              
                                  超8%/国家信息中心副主任李凯/8月                
                                  7.9%/巴克莱/8月
                                  7.7%/美银美林/8月
                                  8.0%/IMF/7月                                        
                                  8.3%/中信证券/6月
                                  8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月   
                                  8.2%/经合组织/5月
                                  8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月
                                  8.5%/摩根士丹利/5月                           
                                  8.1%/高盛/5月                                                              
                                  8.7%/社科院/4月                            
                                  逾8%/国研中心/4月                                                                       
                                  8.5%/瑞银/3月    
                                  8.6%/德意志银行/3月
                                  8.0-8.5%/花旗银行/2月
                                  8.5%/国研中心主任李伟/2月 
                                  8.3%/恒生银行/2月                           
                                  8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月       
                                  8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                                  8.5%/交行金融研究中心/1月                   
                                  8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 
                                  8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月                       
                                                            
 
  居民消费     4%                *约2.7%/交行首席经济学家连平/12年10月                  1.9%/5.4% 
  价格指数(CPI)                   2.7%/摩根大通/10月
                                  约2.7%/央行副行长/10月                           
                                  2.7%左右/中国银行/9月                            
                                  3%/中信证券/6月                              
                                  2.8%/中金公司/6月                                                                                            
                                  3.0%/瑞银/6月                                     
                                  低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月
                                  3.3%/经合组织/5月               
                                  3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月
                                  3.5%/社科院/4月                               
                                  3.5%左右/国研中心/4月
                                  3.3%/中金公司/4月                           
                                  3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月
                                  4%左右/亚洲开发银行/4月                                            
                                  3.5%左右/美银美林/3月
                                  4%/摩根士丹利/3月 
                                  3.5%左右/花旗/2月                                                                   
                                  3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
                                  3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月
                                  2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月                 
                                  4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月                 

                                            
  工业生产者出厂                  4%以内/国研中心/12年4月                              -3.6%/6.0%
  价格指数(PPI)                                                                   


  广义货币     14%                15%/摩根大通/12年1月                                 14.8%/13.6%     
  供应量(M2)                      14%-15%/交行金融研究中心/1月                     
                                     
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                  8.2万亿元/摩根大通/12年1月                         6,232亿元/7.47万亿元
                                  8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月                  
                                  8万亿元左右/中国银行/11年12月                
                                  9-10万亿元/中金公司/12月                    

                                    
  贸易顺差/逆差                   1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月   276.7亿美元/1,551.4亿美元
                                  1,550亿美元/摩根大通/2月
                                  410亿美元/美银美林/1月                
                                  1,200亿美元/交行金融研究中心/1月      
                                  1,350亿美元/社科院/11年12月              
                                  
                                      
  社会消费品    14%               16%-17%/商务部研究院/2012年3月                      14.2%/17.1%
  零售总额                        17%/交行金融研究中心/1月                      
                                  15.7%/社科院/11年12月                         
                                                                       
                                 
  固定资产投资  16%               20%左右/亚洲开发银行/12年4月                        20.5%/23.8%
  (不含农户)                      18%左右/摩根士丹利/2月                         (20.5%为2012年1-9月数据) 
                                  20%左右/国研中心主任李伟/2月
                                  21%左右/交行金融研究中心/1月                                      
                                  22.8%/社科院/11年12月                                       

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司

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