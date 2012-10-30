《中国新债》中石油拟下月发行200亿元公司债,国家电网亦将发企业债--消息

路透北京10月30日电---三位消息人士周二透露,中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)拟于11月在上交所发行200亿元人民币公司债.此外,中国国家电网公司计划下月在银行间债市招标发行100亿元企业债.

了解情况的消息人士指出,中石油首期200亿元公司债,包括五年期120亿元、10年期40亿元和15年期40亿元,并设有内部品种间回拨机制.国家电网的企业债则分为7年期和10年期,各暂定50亿元,由中金担任牵头主承销商.

"中石油债的评级为AAA/AAA,集团担保,预计将于下月十八之后在上交所发行",其中一位消息人士对路透表示.中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司和银河证券为是次交易的主承销商.

此前,中石油总额至多400亿元的公司债发行方案已获证监会审核通过.其母公司中石油集团上周二刚发行了200亿元超短期融资券,期限九个月.

国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.今年4月中旬,国家电网已在银行间债市招标发行了150亿元人民币固息企业债.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)