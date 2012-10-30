《中国新债》中石油拟下月发行200亿元公司债,国家电网亦将发企业债--消息

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
路透北京10月30日电---三位消息人士周二透露,中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)拟于11月在上交所发行200亿元人民币公司债.此外,中国国家电网公司计划下月在银行间债市招标发行100亿元企业债.
了解情况的消息人士指出,中石油首期200亿元公司债,包括五年期120亿元、10年期40亿元和15年期40亿元,并设有内部品种间回拨机制.国家电网的企业债则分为7年期和10年期,各暂定50亿元,由中金担任牵头主承销商.
"中石油债的评级为AAA/AAA,集团担保,预计将于下月十八之后在上交所发行",其中一位消息人士对路透表示.中信证券(600030.SS)(6030.HK)、中金公司和银河证券为是次交易的主承销商.
此前,中石油总额至多400亿元的公司债发行方案已获证监会审核通过.其母公司中石油集团上周二刚发行了200亿元超短期融资券,期限九个月.
国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.今年4月中旬,国家电网已在银行间债市招标发行了150亿元人民币固息企业债.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100