〔中港股业绩〕交行第三季净利符合预期,不良贷款将续升但幅度有限(更新版)

(新增公司人士评论)

* 交行第三季净利同比增11.7%,基本符合预期

* 不良贷款率小幅回升,未来或会继续小升

* 稳定息差压力较大

路透上海10月30日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)第三季基本符合预期,但季末其不良贷款率出现小幅回升.公司高层预期,若经济继续减速,中小企业经营风险持续暴露,该行不良贷款短期内可能还会继续上升,但增幅有限.

交行周二公布,今年第三季度净利按年增长11.69%,为134.3亿元人民币.此前,12位分析师预估交通银行第三季净利的平均值为137.25亿元.

交通银行首席风险官杨东平指出,"未来若是经济面维持较低增速,没有明显改善,预计不良资产还会有所增加,但增幅有限,风险可控."

他透露,该行不良贷款所属的行业和地域都较为集中,即批发零售及小微企业;而江浙地区的不良贷款上升较明显,例如浙江地区不良贷款比例约2%,明显高于全行平均水平.这种状况反倒对银行下一步管控贷款质量比较有利.

三季度末,交行不良贷款率为0.87%,较6月中的0.82%有所上升,去年底为0.86%.拨备覆盖率为263.26%,较去年底上升6.89个百分点.

在息差方面,交行前三季的净利息收益率为2.60%,同比持平.交行副行长于亚利表示,随着国内新一轮降息、利率市场化的推进,以及储户存款定期化的趋势,使得交行近阶段的资金成本有所上升.

"未来几个月到明年初,息差方面的压力非常大."她表示,由于利率市场化和存款定期化这两个因素,对交行的借贷业务始终产生影响,不会有大的改变,因此交行短期的经营目标是"息差基本稳定".

交行公告并显示,今年7-9月每股盈利(EPS)为0.20元;今年1-9月净利为445.1亿元,按年增加15.87%,前九个月每股收益为0.70元.

截止至9月底,交行资本充足率为14.51%,核心资本充足率为11.58%,去年底分别为12.44%和9.27%.

交行A股周二收报4.23元,过去一个月下滑1.17%;H股收报5.65港元,过去一个月上涨8.75%.(完)

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