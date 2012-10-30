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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:08 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑日圆小跌,日本央行刺激力度小于预期

路透悉尼/惠灵顿10月30日电---澳元和新西兰元兑日圆周二小跌,此前日本央行放松货币政策,但未能出台市场希望的大胆举措.

日本央行宣布将资产购买计划扩大11万亿日圆后,澳元兑日圆AUDJPY=R从82.65跌至盘中低点82.00.此次宣布的扩张规模稍高于市场预测的增加10万亿日圆.

此举令日圆全线走坚,因交易员解除之前建立的日圆空头仓位.

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