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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:11 BJT

〔日本债市〕多数上涨但脱离高点,日本央行一如预期放宽政策

路透东京10月30日电---周二日本公债价格大体上涨,但脱离稍早高点,此前日本央行一如预期宣布进一步放宽货币措施.

日本央行周二决定将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆(合1,380亿美元),这是该行连续第二个月放宽货币政策.由于日本经济步入衰退的边缘,要求央行采取更有力措施的压力越来越大.[ID:nSB2074707]

三菱UFJ摩根士丹利证券资深分析师Naomi Muguruma称,"与预期一致,他们增加资产购买规模."

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