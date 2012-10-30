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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:15 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至近109美元,因飓风桑迪削弱美国石油需求

路透新加坡10月30日电---布兰特原油期货周二跌至每桶109美元附近,因美国有史以来强度最大的风暴之一桑迪迫使东海岸沿线的炼油厂、公路和机场关闭,从而削弱该国原油和燃料需求.

美国东海岸汽油、柴油和燃料油供应周一几近停滞,因飓风桑迪令该地区三分之二的炼油厂、该区域最大的输油管道以及多数大型港口被迫关闭.[ID:nSB2074145]

布兰特12月原油期货LCOc1连续第二天走低,0652GMT时下跌0.40美元至每桶109.04美元.美国12月原油期货CLc1微跌0.17美元至85.37美元.

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