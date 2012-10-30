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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 17:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月30日(更新版)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*绍兴袍江工业区 10        7          6.90%             AA    10/31-11/2   中投证券
投资开发公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                
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*吴江交通投资 12          8          6.80%             AA    10/31-11/6   德邦证券
集团                   (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金)             
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苏州城市建设  20          7          5.79%            AAA    10/25-10/31  国开证券
投资发展公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国泰君安
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黄石城市建设  12          7          6.96%             AA    10/25-10/31  长江证券
投资开发公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国开证券
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张家口建设     6          7          7.00%             AA    10/26-11/1   中信建投
发展集团                        (簿记建档区间为6.69%-7.69%;第3-7年末每年偿还20%本金)                
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无锡锡东      18          6          5.98%             AA    10/26-11/1   华泰联合
科技投资公司                  (第4、5、6 年末分别偿还30%、30%、40%的本金;
                               中债信用增进投资公司担保)                 
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曲靖公路建设  14          7        前五年7.23%         AA    10/26-11/1   国信证券
开发公司            (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)                    
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盐城东方      12          7          6.99%             AA    10/26-11/1   国泰君安
投资开发集团                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                  国开证券    
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昌邑经济开发   5          8          7.35%             AA-   10/30-11/1   齐鲁证券
投资公司               (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金;
                                自有土地使用权抵押担保)                 
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国奥投资       4          6          6.89%             AA    10/29-11/2   中信建投
发展公司                    (簿记建档利率区间为6.89%-7.89%;第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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濮阳建投公司   5          7          6.98%             AA    10/29-11/2   中原证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国银行濮阳分行提供本息偿付流动性支持贷款)                                
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湖北省鄂西     8          7       前五年6.88%          AA    10/29-11/2   中航证券
生态文化旅游圈                (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
投资有限公司                           
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太原高速铁路  15          8          6.50%             AA+   10/30-11/2   中投证券
投资公司               (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金)                 
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盐城城南新区  15          7          6.93%             AA    10/26-11/5   南京证券
开发建投公司                                    
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太仓恒通投资  10          7          7.45%             AA-   10/30-11/5   东吴证券
集团                          (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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黔东南州凯宏   7          7          7.80%             AA-   10/30-11/5   长江证券
资产运营公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)              
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漯河城投      12          7          6.99%             AA    10/30-11/5   国开证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金)              
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
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  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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