〔欧股业绩〕德意志银行第三季税前获利增加,因金融市场反弹(更新版)

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
(新增细节)
路透法兰克福10月30日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二公布,第三季税前获利增加20%增至11亿欧元(14.2亿美元),符合分析师预期,该投行的销售及交易同比激增67%.
该行联席执行长Anshu Jain在9月底时向投资者表示,德银第三季表现"非常稳健".路透访问的九家银行和券商的预估均值显示,德银第三季税前获利料增长13%,至10.6亿欧元.
德银预期其业务在今年余下时间将有比较正面的发展.
联席执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain在声明中称:"短期内,宏观环境依然存在不确定性,我们将保持谨慎且关注风险的路线."
德银第三季净利持稳于7.55亿欧元,部分被信贷损失拨备增加20%,以及2.76亿欧元的重组费用所抵消.
9月德银曾表示将裁员1,900人,为其战略改革的内容之一.该行称改革还包括重估资产价值,且不排除发生减损费用的可能.不过这些均不在9月底给出的预测内.
德银核心一级资本率升至10.7%,主要因为剥离了风险资产.第二季末该行的一级资本率为10.2%.(完)
--编译 白云;审校 石冠兰
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100