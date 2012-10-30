〔欧股业绩〕德意志银行第三季税前获利增加,因金融市场反弹(更新版)

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路透法兰克福10月30日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二公布,第三季税前获利增加20%增至11亿欧元(14.2亿美元),符合分析师预期,该投行的销售及交易同比激增67%.

该行联席执行长Anshu Jain在9月底时向投资者表示,德银第三季表现"非常稳健".路透访问的九家银行和券商的预估均值显示,德银第三季税前获利料增长13%,至10.6亿欧元.

德银预期其业务在今年余下时间将有比较正面的发展.

联席执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain在声明中称:"短期内,宏观环境依然存在不确定性,我们将保持谨慎且关注风险的路线."

德银第三季净利持稳于7.55亿欧元,部分被信贷损失拨备增加20%,以及2.76亿欧元的重组费用所抵消.

9月德银曾表示将裁员1,900人,为其战略改革的内容之一.该行称改革还包括重估资产价值,且不排除发生减损费用的可能.不过这些均不在9月底给出的预测内.

德银核心一级资本率升至10.7%,主要因为剥离了风险资产.第二季末该行的一级资本率为10.2%.(完)