更正:〔韩国汇市〕韩元涨至14个月高位,受出口商卖出美元提振

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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(更正:英文原文有误,标题与内文首段应为涨至"14个月"高位,非"13个月")
路透首尔10月30日电---韩元KRW=周二涨至14个月高点附近,连续第四日上涨,因当地出口商卖出美元,不过当局干预的风险也上升.
韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收盘报1,091.5,盘中曾高见1,090.5,为2011年9月9日以来最高.周一韩国收盘报1,095.8.
韩元周二一度曾下跌,因有消息称韩国央行和韩国金融监督管理局(FSS)下周将开始检查主要银行的外汇交易,市场认为该举措旨在抑制韩元的强势.
但交易员称,韩国出口商继续抛售美元,以及预期日本央行会进一步采取宽松举措的投资者调整部位,最终推动韩元走高.韩国股市走坚也提振市场人气.
"总之,出口商抛售大量美元,且有些先前押注当局可能干预的投资者出脱美元多头部位,"一外资银行交易员表示.
一些交易员揣测,韩国外汇当局在今天收盘前干预市场,以遏制韩元升势,使韩元跌回1,091关口以下.
韩国企划财政部一位高级官员周二表示,当局计划对在韩国进行的银行外汇交易操作进行检查,目的显然在于抑制韩元的快速升值.韩元/美元今年已升值5.5%,且最近几周上涨步伐加快.[ID:nSB2073999]
综合股价指数.KS11收升0.4%,至1,899.58点.外资周二买超韩股1,073亿韩元(9,790万美元).
韩债价格微升,因市场对美国经济复苏的力道表示怀疑.12月三年期韩国公债期货KTBc1小涨0.02点,至106.20点.
指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ分别较周一收盘下滑1个基点.
收盘价 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,091.5 1,095.8
日圆/韩元JPYKRW=R 13.7338/406 13.7390/509
韩国公债期货KTBc1* 106.20 106.18
五年期公债收益率 2.86% 2.87%
三年期公债收益率 2.78% 2.79%
韩国综合股价指数.KS11 1,899.58 1,891.53
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 李春喜/肖群英;审校 隋芬/李春喜
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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