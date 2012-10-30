〔中国债市〕巨量逆回购助短券买盘恢复,但政策维稳令震荡市难改

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海10月30日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅下行,公开市场逆回购操作量创出新高,不仅对缓和紧张的资金面立竿见影,同时助短券买盘恢复,其收益率降幅亦大于中长券.
不过市场人士指出,十八大召开前政策维稳的局面应会持续,只要经济数据没有太大意外,债市仍难以摆脱震荡的格局.
"降了一点,主要是短的,因为(逆回购)钱放出来了."上海一银行交易员称.
中国央行周二公开市场逆回购操作量高达3,950亿元人民币,创下单日新高,规模堪比一次降准.而逆回购中标利率均持平以往,亦表明央行在补充流动性的同时,维稳的态度并未改变.[CN/MMTCN]
银行间市场周二隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.[ID:nSB2074513]
上述交易员并认为,资金面转暖对债市的推动更多可能只是短期效应,目前基本面平稳,市场缺乏整体性机会;而本周将公布最新官方PMI数据,或将为中国经济的走向提供更多线索,如果数据偏离预期较多,或会引发债市短期波动.
接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.该数据将于11月1日公布.[ID:nSB2072583]
剩余期限近一年的国债120019券最新双边报价CN120019=CFXM为2.97%/2.94%,上日尾盘为2.99%/2.97%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0710 3.2794
上日 4.4900 4.3169
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0080/2.9370
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9661/2.9121
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3050 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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