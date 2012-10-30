〔中国债市〕巨量逆回购助短券买盘恢复,但政策维稳令震荡市难改

路透上海10月30日电---中国银行间债市周二现券收益率小幅下行,公开市场逆回购操作量创出新高,不仅对缓和紧张的资金面立竿见影,同时助短券买盘恢复,其收益率降幅亦大于中长券.

不过市场人士指出,十八大召开前政策维稳的局面应会持续,只要经济数据没有太大意外,债市仍难以摆脱震荡的格局.

"降了一点,主要是短的,因为(逆回购)钱放出来了."上海一银行交易员称.

中国央行周二公开市场逆回购操作量高达3,950亿元人民币,创下单日新高,规模堪比一次降准.而逆回购中标利率均持平以往,亦表明央行在补充流动性的同时,维稳的态度并未改变.[CN/MMTCN]

银行间市场周二隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.[ID:nSB2074513]

上述交易员并认为,资金面转暖对债市的推动更多可能只是短期效应,目前基本面平稳,市场缺乏整体性机会;而本周将公布最新官方PMI数据,或将为中国经济的走向提供更多线索,如果数据偏离预期较多,或会引发债市短期波动.

接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.该数据将于11月1日公布.[ID:nSB2072583]

剩余期限近一年的国债120019券最新双边报价CN120019=CFXM为2.97%/2.94%,上日尾盘为2.99%/2.97%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0710 3.2794

上日 4.4900 4.3169

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0080/2.9370

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9661/2.9121

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3050 (完)

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