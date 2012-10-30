《汇市简讯》英镑/日圆在日本央行决议后下跌,但并购资金流提供支撑

0709 GMT * 日本央行公布宽松政策后,英镑兑日圆从128.25跌至126.96,但并购资金流仍提供支撑 * 日立将购买E.On AG/RWE AG在UK Horizon所持股份,交易价值6.96亿英镑 * 英镑兑美元跌至一目均衡基准线127.15的附近 * 一目云区顶部在126.40,200日移动均线切入在125.91,为技术支撑 * 一目均衡转换线为128.14,目前被视作阻力位.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=