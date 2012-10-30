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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:38 BJT

〔全球金市〕金价由跌转升,但本月或将录得5月来最大单月跌幅

路透新加坡10月30日电---周二金价追随股市走高,但或将录得5月以来最大月度跌幅.此前公布的企业获利令人失望,促使投资者卖出黄金持仓弥补其他市场损失.

本周焦点将是周五非农就业报告,该报告可能显露刚刚复苏的就业市场情势,并影响奥巴马和罗姆尼(Mitt Romney)之间日渐紧张的竞选.

飓风桑迪(Sandy)对亚洲交易没有影响,但美国市场关闭可能遏制成交量并放大波动性.

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