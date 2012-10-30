〔路透基点〕多家银行实地考察中国山东信发集团新疆子公司--RLPC

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,多家银行今明两天对新疆茌平信发铝业有限公司进行实地考察.
新疆茌平信发及其母公司山东信发集团正寻求等值10亿元人民币(1.59亿美元)三年期境内贷款,德意志银行为牵头行.
此案以应收帐款担保.人民币贷款利率为中国人民银行基准利率的106%,美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码410个基点.
如此前报导,承贷3亿元人民币等值或以上的银行,获得先付费用80个基点,及牵头行头衔;承贷2.00-2.90亿元人民币等值,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷1.00-1.90亿元人民币等值,获55个基点费用,及安排行头衔.
回覆期限11月20日.
据消息人士指出,几家银行上周接获邀贷,但仍在等待最后定价.
贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.
当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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