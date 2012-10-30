〔路透基点〕多家银行实地考察中国山东信发集团新疆子公司--RLPC

路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,多家银行今明两天对新疆茌平信发铝业有限公司进行实地考察.

新疆茌平信发及其母公司山东信发集团正寻求等值10亿元人民币(1.59亿美元)三年期境内贷款,德意志银行为牵头行.

此案以应收帐款担保.人民币贷款利率为中国人民银行基准利率的106%,美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码410个基点.

如此前报导,承贷3亿元人民币等值或以上的银行,获得先付费用80个基点,及牵头行头衔;承贷2.00-2.90亿元人民币等值,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷1.00-1.90亿元人民币等值,获55个基点费用,及安排行头衔.

回覆期限11月20日.

据消息人士指出,几家银行上周接获邀贷,但仍在等待最后定价.

贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.

当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)