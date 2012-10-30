〔路透基点〕光明食品与六家银行签署5.5亿美元贷款协议--RLPC

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国国有企业光明食品集团与六家银行签署了5.5亿美元三年期贷款协议.贷款将支持该公司收购英国麦片食品生产商Weetabix的60%股份.
这六家银行是中国银行、国家开发银行、汇丰银行、澳洲国民银行、Rabobank和苏格兰皇家银行.消息人士称,两家中资银行承诺的贷款要高于其他银行.
消息人士又称,汇丰、Rabobank和苏格兰皇家银行还向光明提供了3亿美元一年期过渡性贷款,随后光明将通过债市为贷款进行再融资.消息人士称,该贷款支付的综合收益为100-150个基点.
一名消息人士称,两笔贷款都在昨天签署.
一如先前报导,该三年期贷款支付的综合收益为230个基点.
借款方为光明食品集团的香港子公司,光明食品提供担保.
8月初时,市场出现一笔4亿英镑(6.41亿美元)三年期无追索权一次还本贷款.据称该贷款支付的综合收益为275个基点.
2011年10月,光明收购澳洲食品企业Manassen Foods Australia Pty Ltd.控股权时曾获得一笔3.15亿美元三年期贷款.该贷款支付的综合收益为210个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.该贷款借款方为光明食品在澳洲的子公司Bright Food (Australia) Co Ltd.,参贷银行包括国开行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和澳洲西太平洋银行(Westpac Banking Corporation).(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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