版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:55 BJT

〔金属期市〕伦铜从两个月低位反弹,但全球成长忧虑限制涨幅

路透新加坡10月30日电---伦敦期铜周二从上日触及的近两个月低位反弹,因价格低落吸引一些买盘,但全球成长忧虑恐将限制涨幅,且美国遭遇飓风袭击打击交易活动.

交易员称,美国和欧洲经济增长前景黯淡,多家公司发布逊于预期的财报,且11月美国大选和中国领导层交接,都令投资者作壁上观,与此同时消费企业不愿锁定大单.

他们指出,该场景在新年之前难有明显改观,届时中国新一届领导层将构想刺激经济成长的新政策.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐