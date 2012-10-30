〔中国债市〕流动性虽有缓解但利率互换变化不大,因IRS价格中枢未变

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海10月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周二变化不大.受近4,000亿巨量逆回购投放,资金面骤松影响,IRS早盘小跌,但随后又基本收复失地.
交易员指出,早盘受到大额逆回购注入刺激,IRS下行约3-5个点(bp).但逆回购利率未变化,市场认可的交易价格中枢亦维持不变,因此IRS下跌不久后便反弹至昨日点位附近.
北京一银行交易员表示,鉴于目前消息面处于真空期,IRS难有趋势性涨跌,只能随着资金面变化而变化.市场也多采用"快进快出"的波段性投机方式.
"逆回购虽然量大,但仅是短期因素,而且(逆回购)利率并没有下跌,市场认可的价格中枢也基本没变,所以跌了后又涨回来了."他并称.
中国银行间资金市场周二隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购如预期般大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.[CN/CN]
今日3,950亿元人民币的逆回购总规模,较次高点9月25日的2,900亿元再上一台阶.央行公告并显示,其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.1983/3.3217 3.1117/3.1992 3.1950/3.2783 3.2783/3.3700 3.2767/3.5367
周一 3.2271/3.3443 3.1342/3.2242 3.2083/3.3017 3.2817/3.3750 3.2817/3.5767
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变动 -0.0288/-0.0226 -0.0225/-0.0250 -0.0133/-0.0234 -0.0034/-0.0050 -0.0050/-0.0400
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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