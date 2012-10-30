〔中国债市〕流动性虽有缓解但利率互换变化不大,因IRS价格中枢未变

路透上海10月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周二变化不大.受近4,000亿巨量逆回购投放,资金面骤松影响,IRS早盘小跌,但随后又基本收复失地.

交易员指出,早盘受到大额逆回购注入刺激,IRS下行约3-5个点(bp).但逆回购利率未变化,市场认可的交易价格中枢亦维持不变,因此IRS下跌不久后便反弹至昨日点位附近.

北京一银行交易员表示,鉴于目前消息面处于真空期,IRS难有趋势性涨跌,只能随着资金面变化而变化.市场也多采用"快进快出"的波段性投机方式.

"逆回购虽然量大,但仅是短期因素,而且(逆回购)利率并没有下跌,市场认可的价格中枢也基本没变,所以跌了后又涨回来了."他并称.

中国银行间资金市场周二隔夜及七天回购利率CNREPO=CFXS双双大跌逾100个基点(bp).公开市场逆回购如预期般大幅放量,多数机构月底的备付需求得以满足,连日来紧绷的资金面终现缓解.[CN/CN]

今日3,950亿元人民币的逆回购总规模,较次高点9月25日的2,900亿元再上一台阶.央行公告并显示,其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1983/3.3217 3.1117/3.1992 3.1950/3.2783 3.2783/3.3700 3.2767/3.5367

周一 3.2271/3.3443 3.1342/3.2242 3.2083/3.3017 3.2817/3.3750 3.2817/3.5767

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变动 -0.0288/-0.0226 -0.0225/-0.0250 -0.0133/-0.0234 -0.0034/-0.0050 -0.0050/-0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)