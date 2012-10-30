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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 16:11 BJT

〔新兴汇市〕韩元引领升势,亚币兑日圆在日本央行公布宽松举措后下滑

路透新加坡10月30日电---周二韩元引领亚洲货币升势,兑美元触及近14个月高位,尽管韩国计划检查银行业外汇交易.地区货币兑日圆则在日本央行公布宽松政策后遭遇获利了结.

韩国出口商追逐韩元KRW=KFTC用于月末结算,激发停损美元卖单,帮助韩元挽回盘初跌势.

韩国企划财政部一位高级官员周二表示,当局计划对在韩国进行的银行外汇交易操作进行检查,目的显然在于抑制韩元的快速升值.[ID:nSB2073999]

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