美国新泽西州一核电厂宣布进入“警戒”状态

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月29日电---美国核能管理委员会（NRC）周一称，因飓风“桑迪”（Sandy）来袭，Exelon Corp(EXC.N)宣布旗下位于新泽西州的Oyster Creek核电厂进入“警戒”状态，并警告称若水位进一步上升，将迫使运营商动用消防用水为乏铀燃料棒降温。
NRC发言人称，因核电厂水位上升逾2米（6.5英尺），可能影响到该核电厂的循环水泵，所以宣布进入警戒状态。
Oyster Creek核电厂因计划加注燃料目前处于关闭状态，这些循环水泵并非关键问题，但如果水位进一步升至7英尺，则会淹没用于冷却乏燃料池水的服务水泵电动机。
该发言人称，如有必要，公司考虑使用消防用水为乏燃料池降温。
NRC在声明中称，该核电站的水位预计会在接下来几小时开始下降。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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