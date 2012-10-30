〔欧洲个股〕德意志银行宣布裁员1,993人,高于7月时公布的1,900人

路透法兰克福10月30日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二称将裁减1,993员工,略高于7月披露的1,900个,但裁员力度仍远小于瑞银(UBS)等同业.

德银财务长Stefan Krause称,大多数裁员将在年底前完成以上,且投行的1,500个裁员中已完成1,200个.

所裁撤的岗位中,有814个是来自公司银行与证券部门,562个来自资产与财富管理部门,其余617个将来自基础设施服务部门,该部门主要为公司银行与证券部门提供支持.

德银今年第三季提列了2.76亿欧元的重组支出,其中2.22亿欧元专门用于解雇补偿.

瑞银此前宣布了1万人的裁员计划,为2008年金融危机爆发以来的最大裁员举措之一.[ID:nSB2074691](完)