〔日本股市〕创两周收盘低位,此前日本央行宣布扩大资产购买规模(更新版)

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(新增细节)
* 日本央行扩大资产购买规模11万亿日圆
* 本田延续跌势,周一发布获利预警
* 夏普上涨,有报导称与美国企业结盟
路透东京10月30日电---周二日本股市日经指数收低1%,创两周收盘低位.此前日本央行将资产买入和放贷计划规模扩大1,380亿美元,大体符合预期.
日经指数.N225收低87.36点,报8,841.98点,央行公布决议前曾一度上涨0.4%.日经指数已然跌破25日均线8,843.70点.
"这符合预期,市场反应暗示这并未超出预期,尤其是在投资者一整天都在推高股指后,"冈三证券资深策略师Hideyuki Ishiguro说.
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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