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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 16:43 BJT

〔日本股市〕创两周收盘低位,此前日本央行宣布扩大资产购买规模(更新版)

(新增细节)

* 日本央行扩大资产购买规模11万亿日圆

* 本田延续跌势,周一发布获利预警

* 夏普上涨,有报导称与美国企业结盟

路透东京10月30日电---周二日本股市日经指数收低1%,创两周收盘低位.此前日本央行将资产买入和放贷计划规模扩大1,380亿美元,大体符合预期.

日经指数.N225收低87.36点,报8,841.98点,央行公布决议前曾一度上涨0.4%.日经指数已然跌破25日均线8,843.70点.

"这符合预期,市场反应暗示这并未超出预期,尤其是在投资者一整天都在推高股指后,"冈三证券资深策略师Hideyuki Ishiguro说.

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