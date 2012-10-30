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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 16:48 BJT

〔中港股市〕地产股颓势打压恒指触及两周低位,沪综指上涨

* 恒指跌0.4%,恒指H股跌0.8%,沪深300指数涨0.2%

* 香港地产股再次疲软,但大多在午后缩减跌幅

* 工行和交行下滑,盘后将公布第三季财报

* 渣打收平,在第三季业绩发布后削减跌幅

路透香港10月30日电---香港股市周二跌至近两周最低位,多数本地地产股进一步下滑,之前香港政府出台了限制物业购置的新规.

投资者亦针对中资银行股锁定获利,此前中国四大行中有三家公布强劲的第三季获利,带动银行股上扬.周二稍晚,中国工商银行(ICBC)(1398.HK)(601398.SS)将发布财报.

恒生指数.HSI收低0.4%至21,428.6点,连跌第三日,来到10月17日以来的最低收位.

恒指目前较上周四创下的2012年内收盘高位下挫1.8%,但10月仍累计上涨2.8%.

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