路透伦敦10月30日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:重要支撑位在1.2802,若跌破则短期看空,从而引发至1.2741的跌势.阻力位在1.3023.

美元/日圆:短线有可能进一步走升,在80.62处面临明显阻力.支撑位分别见于79.45和79.16.

英镑/美元:最近的疲势已在1.6001找到支撑,若跌破该点位,则暗示有可能再度下行测试关键的1.5912.阻力位在1.6158.

美元/瑞郎:近期的反弹表明存在测试0.9438的空间,若突破则将令0.9504处于暴露状态.支撑位分别见于0.9291和0.9215.

欧元/英镑:回升突破0.8084英镑将引发对0.8169的新一轮测试.短线支撑位分别见于0.8024和0.8002.

欧元/日圆:只要支撑位102.38守住,就有可能恢复强势,阻力位分别见于104.05和104.59.

澳元/美元:重要的阻力区域在1.0412/43.只要该区间守住,就有可能再度走弱.支撑位分别在1.0305和1.0236."

纽约 当日 今年来 2011年

0914GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2933 1.2902 +0.24 -0.09 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.38 79.77 -0.49 +3.17 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 102.67 102.94 -0.26 +3.11 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9347 0.9366 -0.20 -0.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6060 1.6030 +0.19 +3.38 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0000 1.0008 -0.08 -1.89 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0371 1.0330 +0.40 +1.43 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8224 0.8186 +0.46 +5.65 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.360 82.410 -0.06 +4.73 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.280 65.290 -0.02 +9.11 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.48 127.88 -0.31 +6.65 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2606 1.2605 +0.01 -3.96 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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