〔欧洲个股〕BP上调股息,第三季获利优于市场预期

路透伦敦10月30日电---英国石油公司BP(BP.L)周二上调股息,并表示2014年之后将更加侧重行业上游,当天BP还公布了优于预期的季度获利.

BP执行长杜德利还表示公司已准备好与美国当局就2010年美国墨西哥湾漏油事故展开官司战,并声明上周宣布的俄罗斯业务新战略为公司在"全球最大且最重要的油气产区的特别部署".

BP第三季基础重置成本获利从一年前的55亿美元减少至52亿美元,受业务萎缩,产量减少以及原油价格下跌影响,但炼油利润强劲且公司的可用炼油产能达到数年最高,抵消了前述负面因素的部分影响.

BP获利高于分析师预期的约41亿美元,主要因为炼油利润强劲,且高于第二季的37亿美元.

BP将股息上调12.5%至每股0.09美元,为漏油事故导致股息暂停发放以来第二次上调股息.

自漏油事故以来,BP已经剥离很大一部分业务,以筹集足够现金用于支付赔偿金.

BP目前在与美国司法部和其它机构就漏油事故的最后和解进行协商,尽管今年有报导称双方接近达成庭外和解,但并未看到有实质协议达成.

BP表示,相关庭审现在安排在2013年2月底进行.

**俄罗斯业务**

BP上周宣布重组俄罗斯资产的计划,同意按124亿美元的现金价格出售TNK-BPTNBP.MM的一半资产和其持有的俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)19.75%股权.

出售的业务今年因为BP与共同拥有者AAR存在争端,而未能支付股息,BP将之出售是为了实现一定回报,另外也为了与Rosneft建立关系.

**2014年之后的规划**

除此之外,杜德利还首次概述了BP在2014年之后的计划,预计公司未来将更加侧重行业上游和石油业务.

"BP预计未来将通过增加对高利润领域的新上游项目的投资,以及通过新渠道和勘探,实现增长."杜德利说.

"BP的业务预计将更加紧密地围绕现有强劲部署和关键运营优势展开."

BP股价早盘涨3.7%至4.408英镑,仍比2010年漏油事故发生前的水准低33%,而同期欧股STOXX油气类股指数.SXEP为下跌4%.(完)