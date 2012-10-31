〔中港新股〕银河证券拟明年二季度IPO,筹资逾百亿以补充资本金(更新版)

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* 银河证券与国泰君安双双计划明年IPO,双方互任A股保荐人--消息

* 银河证券拟明年二季度发行A股和H股,筹资额料逾百亿元--消息

* 传统经营模式将改变,券商补充资本金热情高

路透北京10月31日电---消息人士周三对路透表示,银河证券和国泰君安双双计划明年IPO,双方互为A股保荐人.其中银河证券拟在明年二季度完成新股发行,并计划采取A+H股的方式,筹资规模可能高至120亿元人民币(19.2亿美元).

接近此事的消息人士称,银河证券IPO已获国务院特批,目前正在准备材料,海外保荐人为高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N),A股保荐人为国泰君安证券,募集资金将于用补充资本金.

"至于A股和H股的发行规模,将取决于两地的市场表现,哪个市场好可能就会多一些."消息人士称,目前正在进行上市前的准备工作.

另一位接近承销团的消息人士则指出,预计银河证券A+H股的合计融资规模在15-18亿美元(94-112亿元人民币).

此前,曾有国内媒体报导,银河证券将于年底前IPO,筹集资金高达10亿美元,两地上市拟确定以三个主承销牵头的承销团队.

银河证券欲上市的传闻由来已久,但银河证券所属的中央汇金投资有限责任公司的旗下还包括申银万国、中投证券、中金公司等众多券商.根据证监会"一参一控"的规定,即同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商,这条规定适用于所有证券公司的股东和实际控制人.因此作为历史遗留问题,银河证券此次IPO获国务院特批.

**券商IPO陆续有来**

上述消息人士还指出,受证监会"一参一控"的规定限制,国泰君安A股IPO也在申请国务院特批,目前相关工作在进行中,其A股保荐人为银河证券.两家公司都力争年底前上报发行材料.

根据证券业协会数据显示,2007年,投行股票承销金额排名中,中金、中信、银河分列前三.但2010年,银河的股票主承销额排名已下降至11名,到了2011年,银河的投行承销额度再度大幅下滑,排名第十五位.截至2011年末,银河证券营业收入、净利润、净资本基本上排名在第7-10位.

中国目前有19家上市券商,其中在沪港两地上市的包括中信证券(6030.HK)(600030.SS),海通证券(600837.SS)(6837.HK),其中中信证券于2002年底发行A股,去年在港发行H股融资17亿美元;海通证券于2007年发行A股,今年4月H股上市,募资规模超过130亿港元.

前述消息人士指出,随着证券公司客户资产管理业务管理办法及配套实施细则的发布,券商传统的依靠拼资金收购营业部,赚取佣金靠天吃饭的传统经营模式将发生根本改变,券商希望通过资本市场补充资本金的热情也空前高涨,预计明年会有更多中小券商申请IPO.

10月19日,中国证监会发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套实施细则,主要体现在放松管制,放宽限制.以及强化监管,防控风险.包括取消集合计划行政审批,改为事后由证券业协会备案管理等.

"以后要靠资金的管理能力,在有资金实力为客户提供融资融券的同时,更要有钱生钱的能力,券商间也将不再不比拼谁的营业网点更多,更重要的是考核其对资金的管理和运作的能力."深圳一家基金公司一位不具名的资深分析师称.(完)