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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 18:25 BJT

〔企业并购〕太极实业有意收购意大利半导体制造商EEMS苏州子公司

路透米兰10月30日电---意大利半导体制造商EEMS(EEMS.MI)周二表示,中国无锡市太极实业股份(600667.SS)有意收购该公司旗下的新义半导体(苏州)有限公司及新义微电子(苏州)有限公司.

EEMS在声明中称,太极实业初步认为合理价格为4,500万美元.

交易也包括太极实业承担EEMS在苏州两家子公司的部分债务.这是EEMS对其债务进行重组计划的一部分.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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