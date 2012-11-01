《中国证券焦点》券商IPO融资潮将至,增资寻求"钱生钱"新模式

* 银河证券与国泰君安均拟明年IPO,国信证券亦有此意

* 券商传统经营模式将改变

* 增资寻求"钱生钱",券商业迎来新一轮IPO潮

作者 沈燕

路透北京11月1日电---中国券商靠天(传统经纪业务)吃饭的时代正在过去,取而代之的将是如何利用自身特点,游走在资本市场的大交易平台上,寻找"钱生钱"的新经营模式.

随着获特批的银河证券IPO项目的启动,以及监管层力推券商业务和产品创新,中国券商新一轮IPO风雨欲来.他们希望借力资本市场壮大实力,在新经营模式中赢得先机.

"过去券商靠拼营业部,现在进入资本时代,意味着券商不仅要通过IPO(上市)补充资本金,更要在资本市场的平台寻求'钱生钱'的新经营模式."总部位于北京的一家国内大型券商的投行部老总称.

他提到,看看券商的业绩排名表,排名靠前的基本是已经上市的券商,就因为在资本市场上先行了一步.市场就那么大,谁能占据先机谁就有更多的机会.估计明年会有更多的中小券商都想上市.

根据中国证券业协会公布的2011年证券公司净利润排名,前五位分别是中信证券(6030.HK)(600030.SS)>,海通证券(600837.SS)(6837.HK),国泰君安,广发证券(000776.SZ)和招商证券(600999.SS).

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浏览2011年证券公司净利润排名前十名

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深圳国信证券资深投资顾问董斌也表示,以往由于政策层面的捆绑监管过多,限制了券商的创新能力,加之股市不景气,整个行业萎缩得很厉害.但现在监管层鼓励券商开拓新业务,券商的优势开始突显,许多先知先觉的券商都在大力开拓自己的产品,寻找新的盈利空间.

稍早消息人士对路透表示,银河证券和国泰君安双双计划明年IPO,双方互为A股保荐人.其中银河证券拟在明年二季度完成新股发行,并计划采取A+H股的方式,预计筹资规模逾百亿元人民币.

10月19日,中国证监会发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》及配套实施细则,主要体现在放松管制,放宽限制.以及强化监管,防控风险.包括取消集合计划行政审批,改为事后由证券业协会备案管理等.

**券商经营新模式**

在中国经济快速增长的大背景下,近几年保险、信托、银行等金融机构的资产规模均呈爆炸式增长,但对传统经纪业务依赖过强的券商,在中国股市下行之际表现黯然失色.

根据信托业协会数据,信托业在最近五年的时间里,管理资产规模从3,500亿元人民币左右跃至目前的5.5万亿,并一举超越保险成为仅次于银行业的第二大金融行业.

而对于中国证券业来说,根据证券业协会的数据统计,截至2012年6月30日,112家证券公司总资产为1.62万亿元,受托管理资金本金总额只有4,802.07亿元,不到信托管理资产规模的10%.

公开数据显示,截至2011年末,中国银行业、保险业和信托业总资产分别达到113万亿元、6万亿元和4.8万亿元,而证券业总资产仅为1.57万亿元.

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对于证券机构未来发展的方向,今年9月出任中国证监会主席助理的张育军近期在证券公司五大基础功能发展专题研讨会上指出,大力发展机构投资者是资本市场的一项紧迫任务,机构投资者是市场创新的主体,"目前机构投资者过少、过小是我们金融业之痛."

他表示,券商的五大基础功能包括交易、托管结算、支付、融资和投资,必须获得实质性突破.并要求各家券商围绕这五大功能抓紧准备创新方案.所有的创新产品原则上是备案,而且是事后备案.

而创新要突出资产管理、投资、场外市场三大业务,"总的来说,目前券商提供的创新方案还是比较少,要多提供、多申报."张育军称.

前述北京大型券商的投行部老总表示,要在资本市场的平台上抢到先机,券商首先要充实资本金,这样才有机会作更多的创新业务.而资本市场显然是重要的内容.

证监会公布的最新IPO企业基本信息情况显示,中原证券的上市申请已被受理,公司拟登陆上交所,目前在初审阶段.至此,已有包括国信证券、第一创业证券、东方证券、东兴证券和中原证券的五家券商在排队IPO,以及年底计划报送材料的银河证券和国泰君安证券.

此外,筹备A股上市的还包括南京证券、红塔证券、安信证券、首创证券，以及筹备H股上市的中信建投证券等券商.

**初尝新模式甜头**

事实上,尽管中国A股市场今年以来或许是全球表现最差的市场之一,但对于那些率先在资本市场上补充到给养并有先知先觉的券商而言,给点阳光就能灿烂.包括中信证券、广发证券等券商,依靠业务转型,大力发展中间创新业务获利不菲.

其中中国最大上市券商--中信证券股份有限公司公布三季度获利猛增87%,7-9月净利增至6.716亿元人民币,上年同期为3.69亿元.

广发证券业绩快报也显示三季度净利同比增长16%,净利达到18.1亿元人民币,每股收益0.31元.

公司称,三季度深沪两市股票基金总成交量同比减少28.4%,令公司经纪业务亦受到影响,同比下降.不过公司投行业务、投资业务及融资融券业务等均实现收入增长,各全资子公司的净利亦同比实现增长.

尽管从经营范围看,券商与银行、信托有许多重合之处,以往由于对证券公司的监管过严,很多业务不能做.而来自监管层对券商创新业务的鼓励和监管方面的松绑显然为后发的券商增添了更多助力和想象空间.

张育军在此前的会议上提出,券商未来发展要去低端化、去单一化和去中介化,前20家的大型券商要面对高端客户,走高端客户路线,比如中信、海通、国信等国内大型券商.

"去单一化则是鼓励券商去同质化,根据股东背景、所处地域不同,找到适合自身发展的路径,在行业内建立多元化的发展模式."他称.

董斌也提到,业务创新和监管尺度放宽后,券商的优势就真正体现出来了.原来只能靠股票经纪和承销收入,属于高风险,以后低风险无风险的也可以介入.

"以理财产品为例,银行侧重保本,信托主要是债权收益类,而券商则可以通过资本市场的运作,并利用券商与银行及资本市场的通道,开拓更多有市场需求的新产品来赚取利差,而不仅仅看股市的涨跌了."董斌称.

他举例称,国信证券近期就推出一项"国信现金增利计划",即与客户签订协议后,客户的资金仍可保留在自己的帐户上,券商的理财部门帮助客户理财.

"尽管有点类似银行的理财产品,但对客户而言不需要把资金从保证金帐户转到银行,再通过银行购买某一款理财产品,在操作渠道上节省便利了许多,同时能为客户带来资金增值."董斌解释说.(完)