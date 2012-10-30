〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低位,受印尼下调出口税率拖累

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透吉隆坡10月30日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近两周低位,因投资者担心印尼11月下调出口税率或将促使市场需求远离马来西亚,此外亦担心全球经济放缓.
布兰特原油下挫亦拖累棕榈油价格.由于美国数年来强度最大的风暴之一桑迪迫使美国炼油厂关闭,遏制了该国能源需求,并打压其它大宗商品市场.
"目前,我们并未听到任何利好棕榈油的消息.价格或将继续守在2,430-2,600马币(林吉特)区间,"辉立期货分析师Ker Chung Yang称.
"印尼下调出口税率的消息将损及马来西亚棕榈油价格,因为印尼棕榈油近期将变得更具竞争力.马来西亚市场人士肯定希望采取更多行动来抵消印尼此类行动的影响."
指标1月棕榈油期货FCPOc3跌1.8%,报每吨2,501马币,盘中低见2,491马币,为10月18日以来最低.
总成交量为33,602口,高于通常25,000口的成交量.(完)
--编译 许娜;审校 孙茉莉
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选