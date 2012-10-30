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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 18:30 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至两周低位,受印尼下调出口税率拖累

路透吉隆坡10月30日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近两周低位,因投资者担心印尼11月下调出口税率或将促使市场需求远离马来西亚,此外亦担心全球经济放缓.

布兰特原油下挫亦拖累棕榈油价格.由于美国数年来强度最大的风暴之一桑迪迫使美国炼油厂关闭,遏制了该国能源需求,并打压其它大宗商品市场.

"目前,我们并未听到任何利好棕榈油的消息.价格或将继续守在2,430-2,600马币(林吉特)区间,"辉立期货分析师Ker Chung Yang称.

"印尼下调出口税率的消息将损及马来西亚棕榈油价格,因为印尼棕榈油近期将变得更具竞争力.马来西亚市场人士肯定希望采取更多行动来抵消印尼此类行动的影响."

指标1月棕榈油期货FCPOc3跌1.8%,报每吨2,501马币,盘中低见2,491马币,为10月18日以来最低.

总成交量为33,602口,高于通常25,000口的成交量.(完)

--编译 许娜;审校 孙茉莉

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