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市场报道 | 2012年 10月 30日 星期二 18:59 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/10/30

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第三季 +1.0-p -0.4-f 持平-p

德国 第二季　 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f

法国 第二季 持平-f 持平 +0.2-f

意大利 第二季　 -0.8-f -0.8-f -2.6-f

消费者物价指数(CPI):

英国 9月 +0.4 +0.5 +2.2

德国 10月 持平-P 持平-f +2.0-P

法国(HICP) 9月 -0.3 +0.7 +2.2

意大利(HICP) 9月 2.1-f -1.7-f +3.4-f

生产者物价指数(PPI):

英国 9月 +0.5 +0.5-r +2.5

德国 9月 +0.3 +0.5%-r +1.7

法国 8月 +1.2 +0.4 +2.6

意大利 8月 　 +0.7 -0.1 +2.7

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 8月　 4.8-@-p 4.8-@-f

德国 9月 6.8-@ 6.8-@

法国 第二季 10.2-@ 10-@-r

意大利 8月 10.7-@ 10.7-@

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

--整理 肖群英; 审校 王洋

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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