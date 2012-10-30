更正:〔美股业绩〕福特汽车第三季获利胜预期,受北美业务提振

(更正:因译文有误,正文第四段和第五段的"通用汽车"应为"福特汽车")

* 福特汽车(F.N)第三季调整后的每股盈余(EPS)为0.40美元

* 福特汽车称第三季净利为16.3亿美元,合每股0.41美元(上年同期分别为16.5亿美元和0.41美元)

* 福特汽车第三季营收为321亿美元,上年同期为331亿美元

* 预估福特汽车第三季EPS为0.30美元,营收为309.4亿美元--汤森路透I/B/E/S

* 福特称第三季末债务为142亿美元,持平于第二季末

* 福特称第三季亚太地区税前利润为4,500万美元,上年同期为亏损4,300万美元

路透底特律10月30日电---美国福特汽车(F.N)周二公布好于预期的第三季获利,受益于北美市场车价上涨而成本降低.

作为美国第二大汽车公司,福特汽车宣布当季营业利润为22亿美元,合每股盈余0.40美元,分别高于上年同期的19亿美元和0.34美元.

汤森路透I/B/E/S预估福特汽车第三季EPS为0.30美元.

第三季福特汽车净利为16.3亿美元,合每股0.41美元.营收下降3%至321亿美元,好于市场预期的309亿.

这是福特汽车取得的最好第三季业绩.在北美市场上,福特汽车获利23亿美元,为连续第三个季度高于20亿美元.

不过福特汽车在欧洲亏损4.68亿美元.欧洲汽车销量降至近20年来最低.福特预计未来两年在欧洲将至少亏损30亿美元.(完)