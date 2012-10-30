〔表格〕英国10月零售销售差值为正30,远高于预期的正7--CBI

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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路透伦敦10月30日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,10月零售销售差值为正30,预估为正7,9月时为正6.
已公布的零售销售活动
-------------------2012-------------------
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
已公布的年度零售销售量
+30 +6 -3 +11 +42 +21 -6
年度销售量三个月移动均值
+11 +5 +17 +25 +19 +5 -3
预期中的零售销售活动
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
预期中的年度销售量
+27 +15 +6 +3 +32 +25 +19
预期中的年度销售量三个月移动均值
+16 +8 +14 +20 +25 +13 +6 (完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。