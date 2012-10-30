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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 19:11 BJT

〔表格〕英国10月零售销售差值为正30,远高于预期的正7--CBI

路透伦敦10月30日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,10月零售销售差值为正30,预估为正7,9月时为正6.

已公布的零售销售活动

-------------------2012-------------------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

已公布的年度零售销售量

+30 +6 -3 +11 +42 +21 -6

年度销售量三个月移动均值

+11 +5 +17 +25 +19 +5 -3

预期中的零售销售活动

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

预期中的年度销售量

+27 +15 +6 +3 +32 +25 +19

预期中的年度销售量三个月移动均值

+16 +8 +14 +20 +25 +13 +6 (完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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