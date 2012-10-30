〔东南亚股市〕印尼和马来西亚股市创纪录收盘高位,受银行股上涨提振

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透曼谷10月30日电---周二印尼指标股指收于纪录高位,Bank Mandiri等银行季度获利强劲提振人气,马来西亚股市连续第四日创纪录收盘,因投资者买入银行股.
印尼股市.JKSE收报4,364.59点,上次纪录收盘高位是10月18日的4,356.96点.PT Bank Mandiri(BMRI.JK)跳涨2.44%,该银行公布第三季净利增长26%.
马来西亚股市.KLSE小幅上涨0.13%,收报1,674.67点,刷新纪录收盘高位,成交清淡.第三大银行Public Bank (PUBM.KL)上涨0.9%至15.88马币(林吉特),亦创纪录收盘高位,受季度业绩好于预期支撑.
在泰国市场,大型能源股和银行股上涨,例如PTT Exploration and Production PTTE.BK和盘谷银行(BBL.BK)在近期下跌后上涨,引领泰国股市.SETI收在1,300点关口附近.
1110GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3038.73 9.12 +0.30 +14.83 2646.35
马来西亚 .KLSE 1674.67 2.11 +0.13 +9.40 1530.73
泰国 .SETI 1294.43 14.86 +1.16 +26.25 1025.32
印尼 .JKSE 4364.60 33.23 +0.77 +14.20 3821.99
菲律宾 .PSI 5426.67 29.25 +0.54 +24.12 4371.96
越南 .VNI 389.86 -1.50 -0.38 +10.90 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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