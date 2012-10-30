〔东南亚股市〕印尼和马来西亚股市创纪录收盘高位,受银行股上涨提振

路透曼谷10月30日电---周二印尼指标股指收于纪录高位,Bank Mandiri等银行季度获利强劲提振人气,马来西亚股市连续第四日创纪录收盘,因投资者买入银行股.

印尼股市.JKSE收报4,364.59点,上次纪录收盘高位是10月18日的4,356.96点.PT Bank Mandiri(BMRI.JK)跳涨2.44%,该银行公布第三季净利增长26%.

马来西亚股市.KLSE小幅上涨0.13%,收报1,674.67点,刷新纪录收盘高位,成交清淡.第三大银行Public Bank (PUBM.KL)上涨0.9%至15.88马币(林吉特),亦创纪录收盘高位,受季度业绩好于预期支撑.

在泰国市场,大型能源股和银行股上涨,例如PTT Exploration and Production PTTE.BK和盘谷银行(BBL.BK)在近期下跌后上涨,引领泰国股市.SETI收在1,300点关口附近.

1110GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3038.73 9.12 +0.30 +14.83 2646.35

马来西亚 .KLSE 1674.67 2.11 +0.13 +9.40 1530.73

泰国 .SETI 1294.43 14.86 +1.16 +26.25 1025.32

印尼 .JKSE 4364.60 33.23 +0.77 +14.20 3821.99

菲律宾 .PSI 5426.67 29.25 +0.54 +24.12 4371.96

越南 .VNI 389.86 -1.50 -0.38 +10.90 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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