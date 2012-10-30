〔欧股业绩〕菲亚特第三季营业利润超预期,未公布新财测

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透米兰10月30日电---意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI第三季营业利润超越预期,因美国公司克莱斯勒的营收跳增,抵消了欧洲市场亏损增加.
菲亚特宣布当季营业利润增至9.51亿欧元(12.3亿美元),高于分析师预估的9.1亿欧元.
净债务为67亿欧元,分析师平均预估为65亿欧元.欧洲部门交易亏损2.38亿欧元,亏损额较上年同期翻倍.
该公司未公布对2013和2014年新的财测.
其还预计,欧洲部门2014年至少还会有一段时间保持低迷的运营状况,并称年底时净债务将降至65亿欧元左右.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
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