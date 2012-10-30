〔国际油市〕亚洲石脑油价格扩大涨幅,裂解价差创一个半月高位

路透新加坡10月30日电---周二亚洲石脑油价格扩大涨幅,创一周半高位每吨964.50美元,裂解价差创一个半月高位每吨142.80美元,因在供应紧张之际,有来自韩国和台湾的需求.

韩国湖南石油化学买入两批船货,总计约5万吨12月上半月运抵的船货,成本加运费价为每吨较日本报价溢价约21美元,刷新韩国六个月来高溢价纪录.

此前一日LG化学以每吨溢价20美元的价格,买入至少2.5万吨12月上半月的船货.

台湾台塑锁定15万吨石脑油,船期亦为12月上半月.

以成本加运费计算的溢价可能在每吨14-15美元.

一交易商称,"台塑或还需要10万-15万吨12月的石脑油,但这取决于石化产品的利润率表现."

亚洲汽油裂解价差跌至每桶4.44美元,因供应在高位.

飓风桑迪(Sandy)迫使美国东海岸六家主要炼厂在周一关闭.

不过目前为止,尚无亚洲船货因上述供应中断而运往美国.(完)