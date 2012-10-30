〔国际油市〕亚洲石脑油价格扩大涨幅,裂解价差创一个半月高位

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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路透新加坡10月30日电---周二亚洲石脑油价格扩大涨幅,创一周半高位每吨964.50美元,裂解价差创一个半月高位每吨142.80美元,因在供应紧张之际,有来自韩国和台湾的需求.
韩国湖南石油化学买入两批船货,总计约5万吨12月上半月运抵的船货,成本加运费价为每吨较日本报价溢价约21美元,刷新韩国六个月来高溢价纪录.
此前一日LG化学以每吨溢价20美元的价格,买入至少2.5万吨12月上半月的船货.
台湾台塑锁定15万吨石脑油,船期亦为12月上半月.
以成本加运费计算的溢价可能在每吨14-15美元.
一交易商称,"台塑或还需要10万-15万吨12月的石脑油,但这取决于石化产品的利润率表现."
亚洲汽油裂解价差跌至每桶4.44美元,因供应在高位.
飓风桑迪(Sandy)迫使美国东海岸六家主要炼厂在周一关闭.
不过目前为止,尚无亚洲船货因上述供应中断而运往美国.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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